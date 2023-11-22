Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 12:00

Экономика

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: строители по программе реновации возвели новостройку в Нагатинском Затоне

Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятьдесят проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Объем производства продуктов питания в столице вырос почти на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

На выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы выступят участники проекта "Музыка в метро". Об этом рассказали организаторы выставки.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикавыставкивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика