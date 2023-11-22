Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятьдесят проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Объем производства продуктов питания в столице вырос почти на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

На выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы выступят участники проекта "Музыка в метро". Об этом рассказали организаторы выставки.