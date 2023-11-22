22 ноября, 12:00Экономика
Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятьдесят проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Объем производства продуктов питания в столице вырос почти на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
На выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы выступят участники проекта "Музыка в метро". Об этом рассказали организаторы выставки.