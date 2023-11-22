Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Москву готовят к Новому году. Как рассказал Сергей Собянин, город украсят гирляндами, елками и световыми инсталляциями. Они будут создавать праздничное настроение. Праздничное освещение в Москве включат в начале декабря.

Все украшения возле Большого театра – бело-золотые. Недалеко от входа в театр уже установили утонченную арку, украсили фонарные столбы. В 2023 году оформление отличается от предыдущего сезона. Когда монтаж закончится, можно будет оценить композицию полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.