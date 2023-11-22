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22 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: строители по программе реновации возвели новостройку в Нагатинском Затоне

Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Новости часа: в парке "Яуза" откроют самую большую естественную горку в Москве

Новости часа: в столице за 13 лет построили около 200 крупных спортивных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В московских больницах появились роботы-помощники – "робокошки". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сугробы в Москве в выходные могут вырасти до 10 сантиметров. Об этом сообщили синоптики.

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