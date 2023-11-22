Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В московских больницах появились роботы-помощники – "робокошки". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сугробы в Москве в выходные могут вырасти до 10 сантиметров. Об этом сообщили синоптики.