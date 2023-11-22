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22 ноября, 09:00

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Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

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На месте бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе появится новый современный городской квартал. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Полузаброшенная территория превратится в комфортное пространство. На участке площадью более 3,5 гектара возведут современное жилье, объекты социальной инфраструктуры и хоккейный центр.

Грайвороново – это не первый проект комплексного развития территорий, который реализуется в столице. Таких уже более полусотни, и они затрагивают территорию в 692 гектара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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