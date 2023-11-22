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22 ноября, 07:15

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Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

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Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

Новый мост, который свяжет два берега Нагатинского затона, планируют открыть в 2024 году. Строительство идет по графику, рабочие на данный момент собирают первую часть пролета.

Сергей Собянин накануне осмотрел строительную площадку. Окончания работ ждут около 130 тысяч человек, живущих в этом районе. Добираться до метро, школ и детских садов они смогут быстрее благодаря переправе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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