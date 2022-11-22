Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

Новости часа: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных на этой неделе

Дорогу между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов реконструировали в Москве

Новости часа: Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Мещерская будущего МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете до 2025 года. Более половины бюджета пойдет на социальные цели.

Пассажирам рейсов из аэропорта Домодедово рекомендовали приезжать в аэропорт заранее из-за непогоды. Ледяной дождь накрыл Москву 22 ноября.

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год. Об этом сообщил Минпромторг.

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