Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете до 2025 года. Более половины бюджета пойдет на социальные цели.

Пассажирам рейсов из аэропорта Домодедово рекомендовали приезжать в аэропорт заранее из-за непогоды. Ледяной дождь накрыл Москву 22 ноября.

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год. Об этом сообщил Минпромторг.