Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями метро "Селигерская" и "Физтех"

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннелей северного участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Он выразил надежду на то, что участок будет полностью готов к концу 2023 года.

"Сегодня сразу три щита заканчивают проходку на всем участке. На трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше – обустройство котлованов, строительство станций", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что салатовая линия метро будет продлена до "Физтеха", что, по его словам, улучшит транспортное обслуживание примерно 500 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.