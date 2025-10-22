Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Центральный Московский ипподром будет открыт после масштабной реставрации в 2026 году. Ход комплексной реконструкции оценили Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам мэра, в рамках проекта будет восстановлен исторический облик памятника архитектуры – главного корпуса Московского ипподрома площадью более 14 тысяч квадратных метров. На данный момент специалисты реставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров, а также квадригу и скульптуры коней, расположенные на крыше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.