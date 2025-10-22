Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Собянин: Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина – 75 лет

Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова

Мэр Москвы: город поможет участникам и ветеранам СВО начать собственное дело

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Собянин: за три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

Центральный Московский ипподром будет открыт после масштабной реставрации в 2026 году. Ход комплексной реконструкции оценили Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам мэра, в рамках проекта будет восстановлен исторический облик памятника архитектуры – главного корпуса Московского ипподрома площадью более 14 тысяч квадратных метров. На данный момент специалисты реставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров, а также квадригу и скульптуры коней, расположенные на крыше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика