Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 11:00

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Собянин: Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина – 75 лет

Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова

Мэр Москвы: город поможет участникам и ветеранам СВО начать собственное дело

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Собянин: за три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

В Москве продолжат оказывать необходимую финансовую поддержку высокотехнологичным предприятиям. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, ключевыми мерами для бизнеса останутся программы льготного кредитования. Частные инвестиции в инфраструктуру 49 столичных технопарков уже превысили 180 миллиардов рублей.

В 2026 году власти продолжат стимулирование научных разработок и поддержку компаний, выпускающих критически важную продукцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикатехнологиигородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика