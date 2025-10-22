Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

В Москве продолжат оказывать необходимую финансовую поддержку высокотехнологичным предприятиям. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, ключевыми мерами для бизнеса останутся программы льготного кредитования. Частные инвестиции в инфраструктуру 49 столичных технопарков уже превысили 180 миллиардов рублей.

В 2026 году власти продолжат стимулирование научных разработок и поддержку компаний, выпускающих критически важную продукцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.