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Новости

Новости

22 октября, 23:55

Новости

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличится в три раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Со среды, 23 октября, в Москве начнутся дожди. Об осадках предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых районах выпадет до 5-8 миллиметров.

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