Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличится в три раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Со среды, 23 октября, в Москве начнутся дожди. Об осадках предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых районах выпадет до 5-8 миллиметров.

