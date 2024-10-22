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Новости

22 октября, 22:15

Новости

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,1 тысячи новых рабочих мест появится благодаря строительству бизнес-центра и спорткомплекса в СВАО. Об этом заявил Сергей Собянин.

К 2030 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличится до 3,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В среду, 23 октября, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом предупредили жителей столичного региона в Гидрометцентре России.

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