Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,1 тысячи новых рабочих мест появится благодаря строительству бизнес-центра и спорткомплекса в СВАО. Об этом заявил Сергей Собянин.

К 2030 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличится до 3,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В среду, 23 октября, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом предупредили жителей столичного региона в Гидрометцентре России.

