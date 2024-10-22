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Новости

Новости

22 октября, 20:00

Новости

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городская программа создания мест приложения труда позволит трудоустроить 290 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Почти 90% поездов Центральной пригородной пассажирской компании подготовлено к зимнему сезону, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе на среду, 23 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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