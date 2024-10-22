22 октября, 20:00Новости
Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городская программа создания мест приложения труда позволит трудоустроить 290 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.
Почти 90% поездов Центральной пригородной пассажирской компании подготовлено к зимнему сезону, рассказали в пресс-службе перевозчика.
Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе на среду, 23 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.