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Новости

22 октября, 18:30

Новости

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,1 тысячи новых рабочих мест появится благодаря строительству бизнес-центра и спорткомплекса в СВАО. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 4 миллионов человек в Москве вакцинировались от гриппа с начала сезона, сообщили в Роспотребнадзоре.

23 октября в Москве начнутся дожди, в отдельных районах выпадет до 5–8 миллиметров осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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