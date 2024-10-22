Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,1 тысячи новых рабочих мест появится благодаря строительству бизнес-центра и спорткомплекса в СВАО. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 4 миллионов человек в Москве вакцинировались от гриппа с начала сезона, сообщили в Роспотребнадзоре.

23 октября в Москве начнутся дожди, в отдельных районах выпадет до 5–8 миллиметров осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.