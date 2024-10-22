Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

На Сельскохозяйственной улице в Ростокине построят спорткомплекс, а на Верейской, в Можайском районе, появится многофункциональный бизнес-центр. Об этом своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Эти проекты – часть городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В будущем они предоставят городу более тысячи новых рабочих мест.

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