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22 октября, 18:15

Новости

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

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Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

На Сельскохозяйственной улице в Ростокине построят спорткомплекс, а на Верейской, в Можайском районе, появится многофункциональный бизнес-центр. Об этом своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Эти проекты – часть городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В будущем они предоставят городу более тысячи новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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