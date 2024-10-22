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Новости

22 октября, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, каких объектов в ЦАО в 2024 году коснулось благоустройство. Среди них – парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках.

Доля безналичной оплаты проезда в столичном метро превысила 91%, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" подготовили к зиме, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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