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Новости

22 октября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территорию Музея декоративного искусства благоустроили в столице, рассказал Сергей Собянин.

Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья за первое полугодие вырос на 70%, проинформировала заммэра Наталья Сергунина.

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