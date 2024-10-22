22 октября, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территорию Музея декоративного искусства благоустроили в столице, рассказал Сергей Собянин.
Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья за первое полугодие вырос на 70%, проинформировала заммэра Наталья Сергунина.