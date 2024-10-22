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22 октября, 11:15

Новости

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

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Сразу несколько исторических объектов благоустроили в центре Москвы. Итоги работы за 2024 год в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Например, в Тверском районе благоустроили территорию Музея декоративного искусства. Там модернизировали системы ливневой канализации, отремонтировали водопроводные и канализационные колодцы, а также теплосети. Кроме того, линии электропередачи убрали под землю, а площадку перед входом в здание замостили гранитной плиткой и брусчаткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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