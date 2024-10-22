Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

В центре Москвы благоустроили несколько исторических объектов. Сергей Собянин подвел итоги работы в своем личном блоге.

Мэр сообщил, что в парке "Усадьба Трубецких" появились новые игровые площадки для детей. На территории школы при Алексеевском монастыре заменили асфальт и установили новые фонари. Также Собянин рассказал, что на площади перед новостным агентством ТАСС заменили плитку.

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