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Новости

22 октября, 08:45

Город

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В центре Москвы благоустроили несколько исторических объектов. Сергей Собянин подвел итоги работы в своем личном блоге.

Мэр сообщил, что в парке "Усадьба Трубецких" появились новые игровые площадки для детей. На территории школы при Алексеевском монастыре заменили асфальт и установили новые фонари. Также Собянин рассказал, что на площади перед новостным агентством ТАСС заменили плитку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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