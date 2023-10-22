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Новости

22 октября, 22:30

Общество

Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

Собянин: фасадам дома Юшкова вернули исторический облик

На портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок – Собянин

Проект "Театральное закулисье" стартовал в Москве – Собянин

Собянин рассказал о строительстве 13 домов по реновации в центре Москвы

Еще три путепровода появятся на пересечении южной рокады с МСД

Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

Мэр рассказал о реставрации оранжереи и главной усадьбы в Покровском-Стрешневе

Обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления на предстоящей неделе, передает Гидрометцентр РФ.

Трассы более 40 автобусных маршрутов улучшили в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

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