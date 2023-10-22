22 октября, 22:30Общество
Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления на предстоящей неделе, передает Гидрометцентр РФ.
Трассы более 40 автобусных маршрутов улучшили в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
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