Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления на предстоящей неделе, передает Гидрометцентр РФ.

Трассы более 40 автобусных маршрутов улучшили в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил Дептранс Москвы.





