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Новости

22 октября, 20:45

Общество

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

Собянин: фасадам дома Юшкова вернули исторический облик

На портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок – Собянин

Проект "Театральное закулисье" стартовал в Москве – Собянин

Собянин рассказал о строительстве 13 домов по реновации в центре Москвы

Еще три путепровода появятся на пересечении южной рокады с МСД

Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

Мэр рассказал о реставрации оранжереи и главной усадьбы в Покровском-Стрешневе

Обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

По программе реновации в центре Москвы строятся и проектируются 13 домов. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, 5 новостроек уже готовы и переданы под заселение. Параллельно в округе создается и новая инфраструктура.

В некоторых районах столицы выпал снег. Однако он быстро растаял. По прогнозам синоптиков, до конца дня сохраняется вероятность дождей.

ДТП произошло в парке "Сокольники". Range Rover на территории парка сначала врезался в дерево, затем вылетел на дорогу. Машина получила серьезные повреждения. Однако информация о пострадавших пока не поступала.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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