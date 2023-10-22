В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

По программе реновации в центре Москвы строятся и проектируются 13 домов. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, 5 новостроек уже готовы и переданы под заселение. Параллельно в округе создается и новая инфраструктура.

В некоторых районах столицы выпал снег. Однако он быстро растаял. По прогнозам синоптиков, до конца дня сохраняется вероятность дождей.

ДТП произошло в парке "Сокольники". Range Rover на территории парка сначала врезался в дерево, затем вылетел на дорогу. Машина получила серьезные повреждения. Однако информация о пострадавших пока не поступала.

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