Собянин: фасадам дома Юшкова вернули исторический облик

Московские реставраторы вернули исторический облик фасадам дома Юшковых на Мясницкой улице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что этот дом является объектом культурного наследия федерального значения. Градоначальник добавил, что последнюю реставрацию здания проводили 30 лет назад. Новый ремонт делали строго по архивным документам.

Собянин добавил, что специалисты расчистили фасады, укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна, колонны и декоративные элементы. Также реставраторы заменили кровлю и восстановили систему водостока.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.