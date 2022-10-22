22 октября, 17:15Новости
Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении
В Москве большое внимание уделяется новым разработкам в сфере здравоохранения. Инновации тестируют и внедряют в медицинских учреждениях. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По его словам, предприниматели получают рекомендации по доработке продукта, а медучреждения – готовые технологические решения. В числе новинок – экзокисть: конструкция помогает восстановить подвижность рук после травм.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.