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22 октября, 17:15

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Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении

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В Москве большое внимание уделяется новым разработкам в сфере здравоохранения. Инновации тестируют и внедряют в медицинских учреждениях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, предприниматели получают рекомендации по доработке продукта, а медучреждения – готовые технологические решения. В числе новинок – экзокисть: конструкция помогает восстановить подвижность рук после травм.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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