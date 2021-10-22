Собянин: в Москве запущена программа исследований новых методов лечения онкологии

22 октября, 22:30
Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе.
По словам Собянина, в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня. Она позволит определить, какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.
Мэр подчеркнул, что создание подобных центров направлено на объединение всех необходимых процедур для жителей Москвы.
"Чтобы на базе многофункционального центра, в одном месте, было и терапевтическое лечение, и хирургическое, и диагностика, и прием больных. Это огромные центры, которые работают на сотни тысяч людей", – пояснил Собянин.
В целях повышения качества обслуживания и доступности медицинской помощи в столице будут проводить регулярный мониторинг работы данных центров. По словам мэра, это позволит выяснить мнение граждан о медучреждениях, а также понять, как построена работа в каждом конкретном центре и насколько она комфортна для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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