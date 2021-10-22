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Город

22 октября, 22:30

Собянин: в Москве запущена программа исследований новых методов лечения онкологии

мэр Москвы медицина город видео Светлана Доброхотова Наиль Губаев

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе.

По словам Собянина, в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня. Она позволит определить, какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.

Мэр подчеркнул, что создание подобных центров направлено на объединение всех необходимых процедур для жителей Москвы.

"Чтобы на базе многофункционального центра, в одном месте, было и терапевтическое лечение, и хирургическое, и диагностика, и прием больных. Это огромные центры, которые работают на сотни тысяч людей", – пояснил Собянин.

В целях повышения качества обслуживания и доступности медицинской помощи в столице будут проводить регулярный мониторинг работы данных центров. По словам мэра, это позволит выяснить мнение граждан о медучреждениях, а также понять, как построена работа в каждом конкретном центре и насколько она комфортна для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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