Собянин рассказал о развитии городской сети центров амбулаторной онкопомощи

16:45
Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе.
"Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных", – заявил мэр.
Собянин также напомнил, что с 1 января 2022 года в Москве будут введены дополнительные высокие стандарты лечения онкологических заболеваний еще по четырем нозологиям, что охватит 9% всех онкологических заболеваний столицы.
Помимо этого, по словам Собянина, в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня. Она позволит определить, какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.
Мэр подчеркнул, что создание подобных центров направлено на объединение всех необходимых процедур для жителей Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: