Собянин рассказал о развитии городской сети центров амбулаторной онкопомощи

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе.

"Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных", – заявил мэр.

Собянин также напомнил, что с 1 января 2022 года в Москве будут введены дополнительные высокие стандарты лечения онкологических заболеваний еще по четырем нозологиям, что охватит 9% всех онкологических заболеваний столицы.

Помимо этого, по словам Собянина, в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня. Она позволит определить, какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.

Мэр подчеркнул, что создание подобных центров направлено на объединение всех необходимых процедур для жителей Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.