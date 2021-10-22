Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве

Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 уже в конце этой недели. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр объяснил, что введение нерабочих дней в столице необходимо для оперативной борьбы с распространением коронавируса.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений. Нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", – пояснил Собянин.

Градоначальник отметил, что введение QR-кодов также является мерой, призванной контролировать заболеваемость. Он подчеркнул, что вводить эту систему необходимо дозированно и с учетом поддержки бизнеса.

По словам Собянина, в столице в конце текущей недели могут быть зафиксированы рекордные за все время пандемии показатели заболеваемости. Мэр города считает, что это связано с наложением ОРВИ и штамма "Дельта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.