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22 сентября, 18:30

Новости

Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

Собянин: москвичи завоевали золото на международной астрономической олимпиаде

Собянин: более 14 тысяч человек получили квартиры на северо-востоке Москвы по реновации

Собянин: более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году

Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для строительства

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Собянин: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров с начала года

Собянин: новый этап модернизации проведут в МКНЦ имени Логинова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные школьники завоевали золото на Международной астрономической олимпиаде, рассказал Сергей Собянин.

Два проекта Московского транспорта стали лауреатами премии Eco Best Award, сообщил Дептранс.

С открытием станции "Потапово" в московском метро появилось 200 новых рабочих мест, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

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