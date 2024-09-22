Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные школьники завоевали золото на Международной астрономической олимпиаде, рассказал Сергей Собянин.

Два проекта Московского транспорта стали лауреатами премии Eco Best Award, сообщил Дептранс.

С открытием станции "Потапово" в московском метро появилось 200 новых рабочих мест, говорится на сайте мэра и правительства столицы.