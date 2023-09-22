Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза. Известно, что с начала реализации программы реновации 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье.

Движение на Садовом кольце частично перекроют на время мотопарада в субботу, 23 сентября. Об этом предупредил Дептранс.

Более семи тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря льготным условиям на участки для производств. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.