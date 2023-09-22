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Новости

22 сентября, 15:45

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Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза. Известно, что с начала реализации программы реновации 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье.

Движение на Садовом кольце частично перекроют на время мотопарада в субботу, 23 сентября. Об этом предупредил Дептранс.

Более семи тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря льготным условиям на участки для производств. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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