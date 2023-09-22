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Новости

22 сентября, 14:45

Новости

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

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Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

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Участники программы реновации в 2023 году начали переезд в 29 новостроек. Цели на 2023 год выполнены на 65%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С января 2023 года в эксплуатацию ввели почти 640 тысяч "квадратов" жилья из запланированных 1,2 миллиона "квадратов". Квартиры передают жителям с улучшенной отделкой – по стандартам программы реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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