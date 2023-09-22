Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Участники программы реновации в 2023 году начали переезд в 29 новостроек. Цели на 2023 год выполнены на 65%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С января 2023 года в эксплуатацию ввели почти 640 тысяч "квадратов" жилья из запланированных 1,2 миллиона "квадратов". Квартиры передают жителям с улучшенной отделкой – по стандартам программы реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.