Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза. Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

23 сентября в центре Москвы ограничат движение на время проведения мотофестиваля. Это данные Дептранса.

Столичные производители обуви увеличили поставки почти на 13%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.