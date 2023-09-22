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Новости

22 сентября, 13:30

Экономика

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза. Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

23 сентября в центре Москвы ограничат движение на время проведения мотофестиваля. Это данные Дептранса.

Столичные производители обуви увеличили поставки почти на 13%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.

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