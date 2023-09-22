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22 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 750 тысяч раз за год москвичи воспользовались порталом потребителя Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капремонт Ленинградского путепровода на МКАД. Закончить все работы должны в декабре, сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Летнее тепло пришло в Москву. В выходные, 23–24 сентября, синоптики обещают до 26 градусов.

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