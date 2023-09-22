Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 750 тысяч раз за год москвичи воспользовались порталом потребителя Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капремонт Ленинградского путепровода на МКАД. Закончить все работы должны в декабре, сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Летнее тепло пришло в Москву. В выходные, 23–24 сентября, синоптики обещают до 26 градусов.