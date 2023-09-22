Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 11:45

Новости

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ"

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы МЦД-3 за месяц

Московскому порталу потребителя исполнился год. Он помогает покупателям и заказчикам узнать о своих правах. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В данный момент на ресурсе есть более 230 статей и инструкций о защите прав потребителей. Еще есть бесплатные обучающие курсы и сервис "Электронный помощник", где можно в несколько кликов составить претензию или судебный иск.

За год порталом воспользовались более 750 тысяч раз. Чаще всего посетители интересуются, как вернуть товар, купленный онлайн, и куда обращаться, если их права нарушили. Для регистрации достаточно учетной записи на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика