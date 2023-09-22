Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Московскому порталу потребителя исполнился год. Он помогает покупателям и заказчикам узнать о своих правах. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В данный момент на ресурсе есть более 230 статей и инструкций о защите прав потребителей. Еще есть бесплатные обучающие курсы и сервис "Электронный помощник", где можно в несколько кликов составить претензию или судебный иск.

За год порталом воспользовались более 750 тысяч раз. Чаще всего посетители интересуются, как вернуть товар, купленный онлайн, и куда обращаться, если их права нарушили. Для регистрации достаточно учетной записи на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.