Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

В Ясеневе досрочно завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об особенностях нового Ледового дворца рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В спорткомплексе есть ледовые арены, которые могут трансформироваться в хоккейные поля, множество спортивных залов, а также блок для реабилитации с водной зоной. Для фигуристов создали подходящие условия для тренировок – появилось более 10 хореографических, акробатических и тренажерных залов, а также тренировочный зал с покрытием из искусственного льда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.