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22 сентября, 10:15

Спорт

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

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В Ясеневе досрочно завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об особенностях нового Ледового дворца рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В спорткомплексе есть ледовые арены, которые могут трансформироваться в хоккейные поля, множество спортивных залов, а также блок для реабилитации с водной зоной. Для фигуристов создали подходящие условия для тренировок – появилось более 10 хореографических, акробатических и тренажерных залов, а также тренировочный зал с покрытием из искусственного льда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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