Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Московским пенсионерам повысят доплаты. Проиндексировать в 2024 году социальные пособия поручил Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Также стало известно об изменениях, которые внесут в государственные программы развития города. Они коснутся реконструкции столичных поликлиник, реновации жилья, проектов "Мой район", "Московское долголетие", строительства метро и других ключевых направлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.