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Новости

22 сентября, 07:15

Общество

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ"

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Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Московским пенсионерам повысят доплаты. Проиндексировать в 2024 году социальные пособия поручил Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Также стало известно об изменениях, которые внесут в государственные программы развития города. Они коснутся реконструкции столичных поликлиник, реновации жилья, проектов "Мой район", "Московское долголетие", строительства метро и других ключевых направлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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