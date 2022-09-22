Собянин рассказал о новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве

В столице заработал новый цифровой сервис "Портал потребителя города Москвы". Это совместный проект правительства и Роспотребнадзора, сообщил Сергей Собянин.

Теперь москвичи могут с легкостью составить претензию в магазин и даже иск в суд на недобросовестных продавцов. На портале собрана информация по самым частым случаям – возврат детских игрушек, сбой в работе платежный систем, замена пластиковых окон и многое другое. Всего уже более 70 шаблонов. Они содержат в себе правовые нормы и инструкции, как надо действовать в каждом конкретном случае.

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