Новости часа: Собянин заявил о выплатах от 50 тыс до 1 млн рублей мобилизованным москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал указ о выплатах от 50 тысяч до одного миллиона рублей мобилизованным москвичам.

"Аэрофлот" вернет пассажирам деньги за билеты, купленные до 21 сентября, в случае призыва в рамках частичной мобилизации.

Возрастные категории подлежащих мобилизации граждан определяет Минобороны. Об этом заявили в Кремле.

Иностранцы, служащие по контракту, получат ту же соцподдержку, что и москвичи. Об этом сообщил Сергей Собянин.