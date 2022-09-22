Новости часа: призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Призванным в рамках частично мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил Сергей Собянин.

55 военных РФ, ЛНР и ДНР прилетели в Россию в рамках обмена пленными с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны России.

Решений о введении спецмер в экономике на фоне частичной мобилизации в данный момент нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Статус СВО после объявления частичной мобилизации не изменился, уточнили в Кремле.

Совфед может рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным 4 октября, если ГД примет документ. Об этом заявила глава комитета Инна Святенко.