Собянин принял решение о дополнительной помощи добровольцам из Москвы

Несколько тысяч добровольцев из Москвы уже начали участвовать в боевых действиях. Все они получат дополнительную финансовую помощь. Об этом заявил Сергей Собянин.

Меры поддержки будут распространяться и на их семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.