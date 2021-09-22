Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

Сергей Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта (МИИТ), который в этом году отмечает 125-летие.

"Сегодня здесь, на базе МИИТа, создан уникальный технопарк. Огромное спасибо. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны", – сказал мэр.

Он выразил надежду, что ученики, которые побывают в технопарке, свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей страны, доставляя их на работу и домой, а также к месту отдыха.

Собянин напомнил, что в столице создано уже 18 детских технопарков. Как правило, их создают в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями. В целом за несколько лет в этих технопарках прошли обучение около 350 тысяч человек. Как подчеркнул мэр, многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.