Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

В столице открылся детский технопарк. Площадку "Московский транспорт" создали на базе МИИТа, Российского университета транспорта. Находится новый технопарк в историческом здании на улице Образцова. В среду центр посетил Сергей Собянин.

Там будут обучаться школьники и студенты колледжей в возрасте от 12 до 17 лет. В технопарке создано 4 лаборатории: промышленного дизайна, умных технологий, водного транспорта, а также VR. Есть и лекционный зал на 100 мест.

Ожидается, что слушателями технопарка станут более 9 тысяч школьников ежегодно. Лучшие выпускники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ для поступления в Российский университет транспорта.

Помимо этого технопарка, в Москве работают еще 18 таких центров на базе ведущих университетов. Школьники изучают робототехнику, космонавтику, VR, нанотехнологии и другие направления.

В этом году более тысячи слушателей детских технопарков стали победителями и призерами всероссий­ских олимпиад и конкурсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.