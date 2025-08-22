22 августа, 10:45Мэр Москвы
Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино
В районе Люблино под заселение передали 17-й дом по программе реновации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, в новом жилом комплексе намного больше комфорта по сравнению с устаревшими домами. Там есть 16 лифтов, помещения для колясок и велосипедов, а также комнаты консьержей.
На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе создали три детских и одну спортивную площадки, а также зоны отдыха.
