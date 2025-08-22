Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

В районе Люблино под заселение передали 17-й дом по программе реновации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в новом жилом комплексе намного больше комфорта по сравнению с устаревшими домами. Там есть 16 лифтов, помещения для колясок и велосипедов, а также комнаты консьержей.

На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе создали три детских и одну спортивную площадки, а также зоны отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.