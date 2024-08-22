Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 17:30

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Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: готово первое школьное здание, реконструированное по московскому стандарту

Новости часа: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Собянин: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленное школьное здание для учеников 1–6-х классов открыли в Митине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благоустройство у шести станций Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической линии завершили на 60%, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве с вечера 22 августа.

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