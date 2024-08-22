Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленное школьное здание для учеников 1–6-х классов открыли в Митине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благоустройство у шести станций Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической линии завершили на 60%, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве с вечера 22 августа.

