Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России. Об этом заявил Сергей Собянин.

Еще девять мегаполисов присоединились к международному транспортному проекту Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, 23 августа в Москве ожидаются дожди и грозы.

