Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

22 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: готово первое школьное здание, реконструированное по московскому стандарту

Новости часа: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Собянин: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России. Об этом заявил Сергей Собянин.

Еще девять мегаполисов присоединились к международному транспортному проекту Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, 23 августа в Москве ожидаются дожди и грозы.

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