Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию четырех школ по московскому стандарту закончили к началу учебного года. Об этом заявил Сергей Собянин.

23 августа участок Тверской улицы закроют для замены асфальта, сообщили в ЦОДД.

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы города осенью, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

