Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 13:45

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Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Собянин: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Новости часа: Собянин заявил, что число площадок программы реновации превысило 630

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию четырех школ по московскому стандарту закончили к началу учебного года. Об этом заявил Сергей Собянин.

23 августа участок Тверской улицы закроют для замены асфальта, сообщили в ЦОДД.

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы города осенью, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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