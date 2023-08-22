Собянин рассказал о развитии транспорта в районах Куркино, Митино и Молжаниновский

Молодые районы столицы динамично развиваются. О новых дорогах, станциях метро, школах и больницах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Больше разных видов общественного транспорта стало доступно жителям районов Митино, Куркино и Молжаниновский с общим населением свыше 240 тысяч человек. Теперь сюда, отметил мэр столицы Сергей Собянин, ведут Московские центральные диаметры, метро и электробусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.