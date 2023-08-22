Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве программу обновления 200 поликлиник закончат осенью 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Неделю образования открыли на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Рабочего и колхозницу вернули на павильон "Центросоюз" ВДНХ. Об этом рассказала пресс-служба выставки.