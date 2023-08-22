Участок МЦК закроют 26 августа

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Новости

Новости

22 августа, 18:30

Город

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Собянин: национальный триколор – это частичка души каждого из нас

Новости часа: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Собянин рассказал о развитии молодых районов Москвы

Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве программу обновления 200 поликлиник закончат осенью 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Неделю образования открыли на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Рабочего и колхозницу вернули на павильон "Центросоюз" ВДНХ. Об этом рассказала пресс-служба выставки.

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