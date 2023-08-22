Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это на 8% выше показателя 2022 года.

Предприятия обновляют оборудование, разрабатывают новую продукцию и наращивают выпуск продовольственных товаров, лекарств, одежды. Столичным промышленникам доступны более 20 мер системной поддержки от города и ряд антикризисных инструментов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.