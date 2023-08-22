Новости часа: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестовые поезда проехали по участку Солнцевской линии метро до станции "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В среду, 23 августа, в Москве обещают дожди и понижение температуры до 18 градусов. О метеоусловиях предупредили синоптики.