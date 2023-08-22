Участок МЦК закроют 26 августа

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15:30

Общество

Новости часа: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%

Новости часа: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Собянин рассказал о развитии молодых районов Москвы

Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Мэр столицы выразил соболезнования в связи со смертью председателя МФП Антонцева

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестовые поезда проехали по участку Солнцевской линии метро до станции "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В среду, 23 августа, в Москве обещают дожди и понижение температуры до 18 градусов. О метеоусловиях предупредили синоптики.

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