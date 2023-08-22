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Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Мэр столицы выразил соболезнования в связи со смертью председателя МФП Антонцева

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин выразил соболезнования родным погибших в коллекторе Неглинки

Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта подходит к концу, заявил Сергей Собянин. Планируется, что открытие движения по дороге произойдет в сентябре 2023 года.

Около 100 школ Москвы планируется ежегодно ремонтировать по программе капремонта. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

На станциях метро у "Лужников" возможны ограничения из-за празднования Дня флага России. Об этом предупреждает Дептранс столицы.

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