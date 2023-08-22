Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта подходит к концу, заявил Сергей Собянин. Планируется, что открытие движения по дороге произойдет в сентябре 2023 года.

Около 100 школ Москвы планируется ежегодно ремонтировать по программе капремонта. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

На станциях метро у "Лужников" возможны ограничения из-за празднования Дня флага России. Об этом предупреждает Дептранс столицы.