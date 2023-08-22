Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Строительные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта подходят к концу. Новая трасса должна улучшить транспортную ситуацию для сотен тысяч жителей столицы и Московской области.

За счет создания альтернативного пути от М-1 до "Сити" время в пути сократится в среднем до получаса, а длина пути – на 3,5 километра. По словам Сергея Собянина, все строительные работы на объекте почти полностью завершены.

Северный дублер Кутузовского проспекта занимает почти 22 километра. Это протяженность вместе со съездами и 17 сооружениями – эстакадами, путепроводом и мостом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.