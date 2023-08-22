Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Молодые районы столицы, несмотря на удаленность от центра, динамично развиваются. О новых дорогах, станциях метро, школах и больницах, которые появились в Куркине, Митине и Молжаниновском районе в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, с 2011 года население трех районов Москвы увеличилось на 40 тысяч человек. В них возвели 10 детских садов и 6 школ. В их число вошли заведения на улицах Синявинской и Муравской, во 2-м Митинском переулке, на Пятницком шоссе, на улице Воротынской и Юровской.

Как меняются районы столицы с расширением транспортной сети? И какие новые виды транспорта и маршруты уже появились и где? Сколько времени тратят жители молодых районов Москвы, чтобы добраться на работу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.